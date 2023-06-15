Новые аттракционы открылись в парках Подмосковья

В 60 парках Подмосковья установлены более 500 различных аттракционов, которые начали свою работу, рассказали в областном Минблаго.

В этом году в некоторых парках появились новые аттракционы. Так, например, в подольском парке Талалихина гостей ждут «Индийская река» и два батута, в парке Мысово в Долгопрудном округе — «Аквадром» и «Автодром», «Паровозик» и другие аттракционы.

«Каждый парк Подмосковья уникален. Повышение комфортности парков осуществляется с учетом мнения жителей и исходя из исторических, природных условий.<…> Большой популярностью пользуются парки с развлекательной инфраструктурой», — рассказал глава Минблаго региона Михаил Хайкин.

Отметим, что за первую неделю работы аттракционы в подмосковных парках посетили более 34 тысяч человек. Чаще всего граждане посещали аттракционы в парках Сергиева Посада, Ногинска и Коломны. При этом в 40 парках действуют скидки, которые распространяются на детей из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, семей участников боевых действий и спецоперации. Чтобы получить скидку, нужно предъявить оригинал документа, который подтверждает право на льготу, уточнили в министерстве.