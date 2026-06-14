В Подольске наградили работников текстильной отрасли

В Подольске в честь профессионального праздника отметили 13 специалистов легкой и текстильной промышленности, сообщает Администрация округа в официальных соцсетях. Сотрудники трех предприятий получили муниципальные награды и почетные знаки за вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд. Церемонию провели первый заместитель главы округа Владимир Кравцов и депутат Совета депутатов Сергей Шведков.

Профессиональный праздник работников текстильной и легкой промышленности в Подольске отметили не только корпоративами, но и официальными наградами. В честь события 13 сотрудников трех предприятий — ООО «Равол», ООО «ФНМ „Весь Мир“» и ООО «Объединенные нетканые материалы» — получили заслуженные знаки отличия.

Девять человек удостоены муниципальной медали «За безупречную службу». Награды распределили по трем степеням: I, II и III — в зависимости от стажа и заслуг. Еще троих специалистов отметили почётным знаком Совета депутатов.

Одной из героинь церемонии стала Татьяна Савельева, бригадир ООО «Объединённые нетканые материалы». Женщина поделилась своей историей.

«Я начинала как обычная швея, а сейчас уже больше пяти лет работаю бригадиром. Все это время я не отстранялась от процесса: продолжаю шить. Мой путь был непростым, я самоучка: первые навыки получила ещё в школе, потом шила для семьи, а теперь создаю продукцию, которая помогает поддерживать чистоту — наверняка подольчанки пользуются нашими салфетками из микрофибры», — отметила она.

Татьяна добавила, что ее продукция хорошо знакома местным жительницам. Также она поблагодарила руководство за доверие и поддержку, а коллег — за надежное плечо.

Владимир Кравцов и Сергей Шведков, вручавшие награды, отметили важность легкой и текстильной промышленности для округа. По их словам, эта отрасль играет ключевую роль в обеспечении качественной повседневной жизни людей. Чиновники пожелали предприятиям процветания, дальнейшего развития и укрепления позиций в экономике Подольска.

Праздник удался. Награды нашли своих героев, а Татьяна Савельева, вероятно, завтра снова встанет за швейную машинку — шить салфетки, которые уже стали маленьким символом домашнего уюта для многих подольских семей.