В поликлинике Дубны установят современный рентгеновский аппарат

В рамках специальной областной программы в городскую поликлинику поставят новый рентген-аппарат и кроме того капитально отремонтируют диагностический кабинет.

Подрядная организация быстро сделала значительный объем работ. В помещении диагностики будут обновлены покрытия полов и стен, заменены штукатурка и вентиляция. Ремонтники торопятся, поскольку взяты обязательства по сдаче объекта к сентябрю.

Демонтированный рентген-аппарат выработал свой ресурс. Его заменит новая техника, которая существенно улучшит качество снимков. Медики, несмотря на ремонт поликлиники, продолжают работу в плановом режиме. Прием пациентов временно ведется в другом месте.