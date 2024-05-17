В поликлинике в Котельниках стартовали работы по внутренней отделке помещений

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин посетил строительную площадку новой поликлиники, рассчитанной на 400 посещений, где уже начались работы по внутренней отделке помещений и по благоустройству прилегающей территории.

«Наружные инженерные сети на данный момент практически выполнены, осталось техническое присоединение по канализации. Монтаж внутренних инженерных сетей выполнен на 75 процентов, 20 человек заняты на водопроводе, канализации и водостоке. На монтаже вентиляции работает 12 человек, работы исполнены на 65 процентов», — рассказал руководитель МСУ-1 Сергей Шеянов о ходе работ.

Установка и монтаж витражных конструкций закончены полностью, готовность остекления составляет уже почти сто процентов, близятся к завершению работы по устройству и отделке фасада — порядка 70 процентов от общего объема выполнено. На фасадных работах заняты более пятидесяти специалистов.

Как пояснил Сергей Шеянов, за летние месяцы необходимо подвести к завершению все строительные моменты, а с ноября начнутся первые поставки медицинского оборудования.