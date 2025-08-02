В Польше вскрывают секретный бункер СС, который может стать ключом к Янтарной комнате
В Польше нашли следы Янтарной комнаты
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На территории северной Польши, в ходе раскопок бывшего военного полигона СС, могут обнаружить Янтарную комнату. Об этом со ссылкой на власти сообщает веб-портал O2.
Этот район разведывается впервые, так как недавно стало известно, что там может находиться большой немецкий бункер времен Второй мировой войны.
В 1943 году на месте будущих раскопок был создан полигон войск СС, а около него было расположено множество бункеров-хранилищ, пояснил представитель управления по охране памятников Марцин Тыминьский.
Ожидается, что там будут найдены подземные склады фашистов. По некоторым данным, там может быть и Янтарная комната.
Ранее сообщалось, что Польша введет новые средства для борьбы с нелегальными мигрантами.