В Польше вскрывают секретный бункер СС, который может стать ключом к Янтарной комнате

На территории северной Польши, в ходе раскопок бывшего военного полигона СС, могут обнаружить Янтарную комнату. Об этом со ссылкой на власти сообщает веб-портал O2.

Этот район разведывается впервые, так как недавно стало известно, что там может находиться большой немецкий бункер времен Второй мировой войны.

В 1943 году на месте будущих раскопок был создан полигон войск СС, а около него было расположено множество бункеров-хранилищ, пояснил представитель управления по охране памятников Марцин Тыминьский.

Ожидается, что там будут найдены подземные склады фашистов. По некоторым данным, там может быть и Янтарная комната.

Ранее сообщалось, что Польша введет новые средства для борьбы с нелегальными мигрантами.