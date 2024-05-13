В порту Архангельска горит теплоход «М.В. Ломоносов», стоявший там на ремонте

Как передает Shot, в порту Архангельска в настоящее время происходит серьезный пожар на теплоходе «М.В. Ломоносов». Сообщается, что судно стояло там на ремонте.

Отмечается, что площадь возгорания к настоящему времени составляет уже более 900 квадратных метров. Полностью охвачена огнем вся палуба судна. К настоящему времени сведений о пострадавших не поступало. Дым поднимается до небес и виден за несколько километров от места инцидента.

«Известно, что в мае прошлого года на борту теплохода во время ремонта уже происходил пожар. Горел трюм, огонь повредил стены машинного отделения», — приводится в публикации.

Теплоход «М. В. Ломоносов» построен в 1962 году и является двухпалубным судном длинной 78 метров. Корабль в 2005 году пережил полную реконструкцию.