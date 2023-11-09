В поселке Елизаветино городского округа Электросталь появился «Земский фельдшер»

В местный ФАП Валерий Орлецкий пришел в конце октября, уже имея 20-летний опыт на скорой помощи и в фармацевтической сфере. За время работы он не раз проходил дополнительное обучение и повышал квалификацию.

А теперь, благодаря программе «Земский фельдшер», получил дополнительные возможности.

— С радостью узнал, что могу стать участником программы «Земский фельдшер». Уже освоился на новом месте — меня все устраивает, условия замечательные! В ФАПе есть доступ к информационной системе связи с Электростальской больницей для решения сложных вопросов, — поделился медик.

В городском округе Электросталь, как и во всей Московской области, для привлечения медиков на отдаленные территории действуют специальные программы — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Например, для специалистов предусмотрены единовременные выплаты — до полутора миллионов и до 750 тыс. рублей соответственно.

Первый заместитель Председателя Правительства МО Светлана Стригункова напомнила, что в регионе медикам предлагают множество мер поддержки.

— Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность, — добавила Светлана Стригункова.

Актуальные вакансии в городском округе Электросталь и других муниципалитетах опубликован на сайте Министерства здравоохранения Московской области. Для участия в программе нужно обратиться в отдел кадров медучреждения.