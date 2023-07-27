В поселке Новые Дома городского округа Электросталь по просьбе жителей открыли аптечный пункт
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Жители поселка очень рады этому событию.
Ранее они обращались в администрацию с просьбой посодействовать в открытии аптеки, где можно было бы приобрести необходимые лекарства и медицинские препараты.
Глава Электростали Инна Волкова дала соответствующее распоряжение кураторам медицинского направления в округе. И вот аптечный пункт открыт. Здесь не только продаются лекарства, витамины, средства для оказания первой медицинской помощи, но и установлен аппарат для измерения артериального давления. А препараты, которых нет в наличии, можно заказать.