В праздник Фомино Воскресенье в Красногорске прошла выставка работ воспитанников воскресных школ

Во Дворце Культуры «Подмосковье» прошел второй Пасхальный фестиваль, в рамках которого была представлена выставка работ воспитанников воскресных школ Красногорского городского округа и Одинцово.

Мероприятие приурочили к празднику Фомино Воскресенье, которое в народе более известно под названием Красная Горка. Именно в этот день завершается Светлая Пасхальная неделя. Верующие радуются приходу весны и празднуют возрождение природы после зимнего периода.

«В этом году принимает участие 20 воскресных школ участие на выставке, нам пришлось даже занять все фойе, включая балкон, а на сцене большого зала сегодня будет большой хоровой Пасхальный концерт с участием 6 хоровых коллективов Одинцовской епархии, городского округа Красногорск, в том числе хорового коллектива школы «Алые паруса» и также коллектива Свято-Георгиевской гимназии «Знаменские голоса». И приехали у нас в этом году еще 2 коллектива – хор из детской музыкально-хоровой школы Одинцово и из храма в Звенигороде к нам приехал хор «Лик». Еще также сегодня примет участие ансамбль гусляров «Купина», — рассказала директор МБУК «Муниципальный центр духовной культуры» Татьяна Овсянникова.

На выставке были представлены различные уникальные работы: пасхальные и ювелирные украшения, игрушки, картины. Ценность каждой экспозиции заключается в том, что все предметы выполнены вручную.

«Сегодня уникальный экспонат выставки — это книга, созданная девочкой 13 лет, своими руками. Она создала огромную летопись Великого Поста про двунадесятые праздники, а также про сам праздник Пасхи», — отметила Татьяна Овсянникова.

Книга, о которой рассказала Татьяна Овсянникова, выполнена воспитанницей воскресной школы «Покров» из Нахабино. В период Великого Поста девушка трудилась на протяжении семи дней, чтобы представить свою работу.

Участники выставки из Николо-Боголюбского храма в Павшино решили привезти на фестиваль свои лучшие работы, которые они выполняли на протяжении целого года.

«В нашей воскресной школе около 60 детей, вот у нас 30 – это где-то дошкольников, и 30 – ребята, которые школьного возраста, младшего школьного возраста. Мы представили работы творческой нашей мастерской, где у нас делают роспись по стеклу, из керамики, также вот делают работы из дерева, представлены работы по рукоделию, где делают работы из пуговиц, например, а также у нас очень любят ребята делать куклы из ткани, вот и из ниток, и также у нас представлены венки, которые сделаны также в ручную», — рассказала администратор Боголюбской воскресной школы Илона Хванова.

В нынешнем году организаторы мероприятия решили провести персональную церемонию награждения авторов лучших произведений. Каждая работа — это отражение многогранных чувств и душевных переживаний ее творца, поэтому столь важен именно индивидуальный подход.

«У нас целое созвездие замечательных художников, да, мы сейчас будем награждать лучших, и я бы не стал кого-то выделять, мне нравится множество, десятка полтора могу назвать, что мне очень нравится. Здесь очень талантливые ребята и мы будем поощрять. Главное, что это все со Христом, во славу Божию, Христос Воскресе!» — заявил благочинный Красногорского округа, протоиерей Владимир Шафоростов.

Благочинный Владимир Шафоростов передал педагогам воскресных школ и их подопечным именные благодарности от Архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы. Спикер пожелал участникам развивать в себе самые лучшие духовные качества и реализовываться в творческом направлении.

В завершении выставки первый заместитель Главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина пригласила гостей и участников мероприятия на праздничный концерт.

«В нашем округе действительно сложилась замечательная, я считаю, традиция, — Пасхальный Фестиваль, когда мы все вместе собираемся, слушаем наших замечательных, очень талантливых детей, и действительно, это объединение помогает нам хоть на чуть-чуть стать, наверное, лучше, хоть на чуть-чуть подумать о чем-то добром, о чем-то светлом, и это самое важное. От имени нашего главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова разрешите мне тепло поприветствовать всех участников фестиваля всех наших дорогих зрителей», — отметила первый заместитель Главы г.о. Красногорск Наталья Тимошина.

Лучшие хоровые и народные коллективы исполнили христианские гимны и лирические русские композиции. Особенно зрители оценили невероятное выступление сводного хора Одинцовского и Красногорского благочиний. 300 звонких голосов юношей и девушек, звучащих едино, стали символичным напоминанием для гостей мероприятия о важности духовного единения каждого человека.