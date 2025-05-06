В преддверии 80-летия Победы сотрудники ГИБДД провели для школьников Красногорска тематический «Урок мужества»

Мероприятие, посвященное памяти павших героев Великой Отечественной войны и важности безопасного поведения на дорогах, состоялось в одной из городских школ Красногорска.

Автоинспекторы организовали увлекательную викторину, проверяющую знания школьников по правилам дорожного движения. Ученики с большим энтузиазмом участвовали в обсуждениях, активно задавая вопросы специалистам.

После теоретической части «Урок мужества» перешел в формат беседы, посвященной событиям военных лет, отваге советских воинов и невероятным подвигам, совершенным в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о судьбе Ивана Петровича Глотикова, ранее занимавшего должность руководителя красногорской ГИБДД, его службе на фронте, полученных ранениях и дальнейшей карьере.

Ученики Красногорска подготовили рисунки и фотографии своих прадедов и прабабушек, внесших вклад в победу, будь то на передовой или в тылу. Это трогательное представление стало важным напоминанием о героизме и стойкости поколения, пережившего войну.

«Урок мужества», направленный на воспитание патриотизма и формирование ответственного отношения к безопасности на дорогах, стал важным опытом для ребят. Молодое поколение получило новые знания и дополнительный стимул заботиться о своей безопасности и здоровье окружающих, сохраняя память о героическом прошлом России.