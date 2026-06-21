В преддверии Дня медика химкинские школьники прошли тематический квест

В химкинской школе «Лига первых» летний отдых превратился в увлекательное медицинское приключение. Для воспитанников пришкольного лагеря организовали командный квест «Здоров будешь — все добудешь», где дети не только играли, но и учились оказывать первую помощь, собирать аптечку и разбираться в лекарственных травах. Итогом игры стала собранная фраза: «Здоровье — есть высочайшее богатство человека».

Летний лагерь в химкинской школе «Лига первых» на один день превратился в центр медицины и здорового образа жизни. 18 июня, в преддверии Дня медицинского работника, для школьников провели командный квест. Организаторы подготовили для ребят семь интерактивных станций, на каждой из которых нужно было проявить не только ловкость, но и знания.

На этапе «Врачебный огород» дети выбирали карточки с лечебными растениями и учились их распознавать. В эстафете с градусниками — соревновались в точности и скорости. На станции первой помощи осваивали технику перевязки, а на этапе «Сбор аптечки» комплектовали набор необходимых медикаментов. Отдельное внимание уделили гигиене — школьники демонстрировали правильное мытье рук, а затем под музыку выполняли веселую зарядку. Завершали игру интеллектуальные испытания: загадки и вопросы о здоровье.

За каждое успешно пройденное задание команды получали фрагмент плаката. В финале все части сложили в единое целое, и перед участниками открылась ключевая фраза: «Здоровье — есть высочайшее богатство человека». Именно в этом, по замыслу организаторов, заключался главный смысл мероприятия.

Помощь в проведении квеста оказал Школьный спасательный отряд — участники Московского областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Дети с энтузиазмом прошли все этапы, а муниципальный депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что такие игры воспитывают ответственность за собственное здоровье с ранних лет. Спорт, игра и полезные знания объединились в один яркий праздник, который запомнится ребятам надолго.