В преддверии Дня Победы в красногорской школе открыли «Парту героя»

Памятные парты позволяют детям лучше узнать о людях, которые проявили отвагу и героизм при защите Родине во времена ВОВ, а также на СВО. В школе №3 такую открыли в честь Аркадия Щербакова. Мероприятие начали с Гимна России, а затем учащимся рассказали о подвигах ветерана, награжденного за свою отвагу орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, а также медалями за взятие Берлина, за освобождение Варшавы и Победу над Германией.

Аркадий Щербаков попал в Красную армию еще в 18 лет, когда Великая отечественная война шла первый год. Он прошел от Москвы до Берлина, участвуя во множестве миссий. Отметился военный в битве под Сталинградом, а также во время освобождения Украины и Белоруссии от фашистов в составе 120 полка 39-й Барвенковской гвардейской стрелковой дивизии. Тогда легендарная дивизия входила в состав 62 Армии под командованием Маршала и дважды Героя СССР Василия Ивановича Чуйкова. Аркадий Щербаков был одним из тех, кто в итоге дошел до Берлина в составе 551 полка 49 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Петра Богдановича.

Отметим, что проект «Парта Героя», объединяющий поколения, реализуется в Красногорске в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».