В преддверии Дня защитника Отечества в Мытищах прошел концерт

Для гостей мероприятия исполнили песни, посвященные Родине и солдатам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции. Композиции прославляли величие России.

23 февраля — особенный праздник для всех россиян. В годы Великой Отечественной войны наши предки отважно защищали Отчизну. Теперь же, когда снова России угрожала опасность, современное поколение воинов не осталось в стороне и вышло на защиту Родины. Праздничные поздравления принимают мобилизованные и добровольцы, которые находятся в зоне специальной операции.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая была рада приветствовать всех, кто собрался на концерте.

«Сегодня мы с вами стоим на пороге празднования одного из самых главных государственных праздников – Дня защитника Отечества. Для каждого этот праздник звучит по-своему. Но никого он не оставляет равнодушными. Поздравляю всех мужчин, вы настоящие защитники Отечества, мы верим в вас», – приветствовала собравшихся глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

После концерта зрители уходили с особенным настроением. А вот на мероприятие многие приходили с различными вещами, которые в рамках организованного гуманитарного сбора будут переданы военным СВО. Сбор был организован в фойе Дворца культуры.