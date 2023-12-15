В прежде спокойном Вермонте втрое выросло число убийств

Считавшийся ранее одним из самых безопасных штатов небольшой Вермонт борется с всплеском насилия с применением огнестрельного оружия, пишет The Associated Press.

Так, недавно в крупнейшем городе штата Берлингтоне произошло убийство трех студентов палестинского происхождения.

Капитан полиции Шон Лоан отметил, что в 2021 году в штате было убито семь человек, в 2022 – уже 20, а данных по нынешнему году у него нет.

По словам мэра Берлингтона Миро Уайнбергера только с октября в Вермонте произошло 10 убийств, а с начала года в одном Берлингтоне было зафиксировано 16 случаев стрельбы.

В полиции отмечают возросшее число проблем, связанных с наркотиками. При этом правоохранительные органы испытывают сложности с кадрами – доля незанятых вакансий в отдельных подразделениях достигает четверти от штатного расписания.