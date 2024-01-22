В Приморье покупатель швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье

Как передает Amur Mash, инцидент произошел накануне в городе Уссурийск, Приморского края. Там в пункте выдачи Wildberries один из заказчиков не совладал с эмоциями и метнул в голову сотрудницы комплект постельного белья.

Отмечается, что причиной конфликта, по предварительной информации, стало ошибочное списание работницей пункта выдачи средств со счета мужчины за товар, который ему не пришелся по душе и он намеревался его вернуть.

Как сообщает РИА новости, по факту произошедшего полицией проводится соответствующая проверка.