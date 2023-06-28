В Приморье все село пришло прощаться с трагически погибшими детьми
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Многие жители села Новосыоевка Приморского края пришли проводить в последний пусть детей, которые трагически погибли на реке Арсеньевка. Тело третьего утонувшего ребенка удалось найти 26 июня, сообщает vostokmedia.com.
Все село пришло на похоронную процессию, которая состоялась сегодня. Страшная трагическая гибель троих детей привела селян в состояние шока. Происшествие оставило глубокий след в сердцах местных жителей. Люди возложили цветы на могилы ребятишек, а так же отдали дань памяти минутой молчания.