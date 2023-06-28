В Приморье все село пришло прощаться с трагически погибшими детьми

Все село пришло на похоронную процессию, которая состоялась сегодня. Страшная трагическая гибель троих детей привела селян в состояние шока. Происшествие оставило глубокий след в сердцах местных жителей. Люди возложили цветы на могилы ребятишек, а так же отдали дань памяти минутой молчания.