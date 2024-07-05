В прошлом месяце к проекту «Чистая территория» в Подмосковье подключили еще 15 тысяч видеокамер

Еще пятнадцать тысяч «умных» видеокамер системы «Безопасный регион» будут следить за чистотой в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что с лета прошлого года в подмосковных дворах осуществляется нейроконтроль чистоты и порядка. Искусственный интеллект показывает высокую эффективность: с его помощью выявлено больше тридцати семи тысяч нарушений порядка, поэтому в регионе продолжат расширение ИИ-практики.

В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть находит на улицах Подмосковья граффити, смет, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. ИИ проводит анализ фотографий с камер «Безопасного региона» дважды в сутки.

Примечательно, что в Подмосковье запущено уже более тридцати ИИ-проектов, а еще семь находятся на стадии внедрения. Ознакомиться с успешными высокотехнологичными практиками можно на портале «Цифровое Подмосковье».