В Пушкино завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Фото: [Ольга Шеметова]
Строительная готовность нового девятиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья составляет уже девяносто пять процентов на улице Гоголевская в микрорайоне Мамонтовка в Городском округе Пушкинский.
Ожидается, что в здание общей площадью чуть более одиннадцати тысяч квадратных метров из аварийного жилья переселятся более трехсот двадцати человек. Им будет предоставлено 115 квартир. Квартиры передадут жильцам полностью готовыми к заселению — с отделкой внутренних помещений и мест общего пользования.
«В завершающей стадии находятся работы по чистовой отделке квартир — ведется монтаж обоев, потолков и установка сантехнических устройств. Отделка холлов и коридоров уже выполнена, установлены входные и межкомнатные двери. Также продолжаются работы по благоустройству придомовой территории и асфальтированию проездов», — рассказал начальник строительного участка Руслан Набиев.
По его словам, дом построен с использованием современных технологий, имеет высокую энергоэффективность и современный дизайн. Фасад сделан с применением клинкерного облицовочного кирпича. В новостройке предусмотрен технический этаж и лифты с двумя входами, один из которых предусмотрен для маломобильных групп граждан.