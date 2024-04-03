В Пушкино завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Строительная готовность нового девятиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья составляет уже девяносто пять процентов на улице Гоголевская в микрорайоне Мамонтовка в Городском округе Пушкинский.

Ожидается, что в здание общей площадью чуть более одиннадцати тысяч квадратных метров из аварийного жилья переселятся более трехсот двадцати человек. Им будет предоставлено 115 квартир. Квартиры передадут жильцам полностью готовыми к заселению — с отделкой внутренних помещений и мест общего пользования.

«В завершающей стадии находятся работы по чистовой отделке квартир — ведется монтаж обоев, потолков и установка сантехнических устройств. Отделка холлов и коридоров уже выполнена, установлены входные и межкомнатные двери. Также продолжаются работы по благоустройству придомовой территории и асфальтированию проездов», — рассказал начальник строительного участка Руслан Набиев.