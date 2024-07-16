В Путилково г.о. Красногорск проверили работу транспорта по просьбе жителей

Муниципальные власти Красногорска пошли навстречу жителям Путилково, которые просили проверить и улучшить качество работ общественного транспорта. Соответствующее поручение дал глава округа Дмитрий Волков. Недавно были предприняты шаги в сторону разрешения ситуации.

Многие жители Путилково нуждаются в быстром преодолении пути до ближайших станций метро «Сходненская» и «Митино», однако они обратили внимание, что этот маршрут бывает затруднен. Население деревни растет, увеличивается пассажиропоток и темп передвижения населения. Многие отправляются рано на работу и учебу до Москвы, что занимает достаточно много времени.

Для проверки работы транспорта и разрешения ситуации была собрана комиссия. В нее вошли глава округа Даниил Зеленев и депутат Совета депутатов Артур Бадретдинов. Они лично провели обход, пообщались с инициативными жителями и изучили проблему. Исходя из обстановки и коллективного обращения были приняты определенные решения по улучшению транспортной системы.