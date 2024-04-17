В Раменском 24 семьи получили сертификаты на переселение из аварийного жилья

Глава Раменского округа Николай Ханин вручил сертификаты на переселение из аварийных домов еще двадцати четырем семьям. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Такие сертификаты дают право на покупку любого жилья на территории региона. Также можно вложить денежные средства в ипотеку или возведение частного дома.

В общей сложности в муниципалитете в рамках нового этапа программы расселения аварийных домов планируется переселить 1,4 тысячи граждан. Это позволит расселить двадцать четыре тысячи квадратных метров аварийного жилфонда.

Аварийные дома расселяют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С начала года в области от жителей поступило свыше 1,7 тысячи заявлений на получение сертификатов.