В Раменском несовершеннолетних осужденных привлекли к волонтерской деятельности

Несовершеннолетние осужденные, которые состоят на учете в Раменском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Дари свет» приняли участие в волонтерских проектах. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Подростков вовлекли в общественно полезную деятельность. Так, они участвуют в сборе гуманитарной помощи и производстве технических средств для нужд специальной военной операции, помогают в организации спортивных и социальных мероприятий для пожилых людей. Вся деятельность официально фиксируется в волонтерских книжках, что дает дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения. Участники программы получают грамоты и положительные характеристики, которые приобщаются к их личным делам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.