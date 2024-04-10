В рамках акции «Марафон добра» жители Красногорска собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

Жители городского округа Красногорск приняли активное участие в акции «Марафон добра», в рамках которой горожане собрали необходимые предметы для участников специальной операции, а волонтеры доставили их в зону СВО.

Участниками акции стали сотрудники муниципального Центра поддержки участников СВО и их семей, активисты штаба волонтерской помощи «Красногорск − мы вместе, мы рядом». Активисты собрали денежные средства, которые потратили на необходимые вещи для раненых участников спецоперации: средства личной гигиены, нательное белье, носки. Также для бойцов приобрели чай, кофе и сладости.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый неравнодушный горожанин. По инициативе Главы городского округа Красногорск, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Дмитрия Волкова был создан благотворительный фонд «Поможем нашим». Сейчас организация проводит сбор средств для закупки очередной партии гуманитарной помощи. Перечень необходимых предметов был создан на основе оставленных заявок участниками специальной операции. Собранную помощь доставят адресатам — бойцам-красногорцам.

При переводе средств удобно воспользоваться услугой быстрых платежей. Для этого необходимо через СБП отсканировать QR-код в банковском приложении, клиентом которого является горожанин. Следующий шаг — ввести сумму и согласиться с переводом.

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