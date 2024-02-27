В рамках Всемирного фестиваля молодежи пройдет просветительский марафон Знание.Первые

Жизненные ценности, важные для прогрессивного человечества, стали основой программы просветительского марафона Знание.Первые, который пройдет с 2 по 6 марта на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории «Сириус».

Отмечается, что просветительский марафон впервые станет событием мирового масштаба, нацеленным на развитие международного сотрудничества. Его гостями будут молодые люди из всех регионов России, которые зарегистрировались для участия, и зарубежные делегации из разных стран.

Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента России Владимира Путина. С 1 по 7 марта самое масштабное молодежное мероприятие года объединит более 15 тысяч участников из разных стран в возрасте от 14 до 35 лет.

События просветительского марафона Знание.Первые, который станет одним из главных событий образовательной программы, охватят шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ и павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва». Самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Каждый из пяти дней программы с 2 по 6 марта раскроет свой смысл: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией». Лекторы и участники сфокусируются на главных жизненных ценностях, актуальных для людей всего мира, таких как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и милосердие.