В Республике Хакассия обнаружено несколько сотен килограммов опасного мяса

В столице Хакассии надзорные органы проинспектировали торговые точки и большегрузы, занимающиеся перевозкой продуктов питания. В ходе проверки в фурах было обнаружено 400 килограммов курицы неизвестного происхождения, сообщает newkhakasiya.online .

Инспекторы из Россельхознадзора осмотрели точки продаж еды на улице Итыгина в Абакане, также они досмотрели 22 автомобиля с мясом. В ходе проверки надзорники обнаружили 400 килограммов куриных филе и крыльев, на которые не было предоставлено документов, доказывающих безопасность продукции.

Стало известно, что это мясо должны были доставить в магазины города. Перевозчику Россельхознадзор выдал предупреждение, а мясо вернули к месту погрузки.