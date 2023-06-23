В Республике Хакассия перед судом предстал владелец наркопритона, убивший товарища

44-летний житель Черногорска, державший у себя наркопритон, поссорился с другом, в ходе конфликта он напал на товарища с двумя ножами и убил его, сообщает newkhakasiya.online .

Хакасы вместе распивали алкоголь в гостях у подсудимого. В какой-то момент разгорелся конфликт. Владелец притона взял два ножа и нанес несколько ударов в грудь гостю. Мужчина скончался в тот же день от большой кровопотери.

По словам прокуратуры, у преступника дома были обнаружены инъекции для употребления запрещенных веществ. Сюда приходили посетители, готовили необходимое наркотическое средство, а часть отдавали владельцу притона.

Происшествие случилось в феврале прошлого года, но однако суд над преступником состоялся недавно. Известно, что черногорца приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание виновный в совершении убийства и содержание притона будет отбывать в колонии строгого режима. Также известно, что мужчина оказался рецидивистом. Он был судим ранее по трем статьям уголовного кодекса: за создание притона, избиение и разбой.