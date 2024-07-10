В Рязани изменятся правила предоставления льгот на проезд в транспорте с 1 августа

С 1 августа в Рязани поменяются правила предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, новые тарифы коснутся школьников, студентов и ряда иных категорий граждан. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что стоимость проездного будет зависеть от фиксированного числа поездок и категории льготника. Так, стоимость проездного для школьников составляет 473 рубля, для школьников из малообеспеченных семей – 270 рублей, для студентов очной формы обучения – 810 рублей, для студентов очной формы обучения из многодетных и малообеспеченных семей – 405 рублей, для пенсионеров и участников спецоперации – 675 рублей.

Подчеркивается, что при пополнении транспортных карт на август следует учитывать изменения. Ряд категорий граждан по-прежнему смогут пользоваться льготами без ограничений по числу поездок в рамках региональных законов.