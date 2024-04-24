В Роскачестве назвали способы безопасного выбора готового шашлыка на майские праздники

По словам эксперта Роскачества Натальи Филатовой, при приобретении готового шашлыка необходимо отдать предпочтение продукции, которая упакована на мясоперерабатывающем заводе. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что нужно выбирать известных производителей и в любом случае проверить маркировку, на которой указана информация о продукте.

По мнению эксперта, также согласно ГОСТу мясные полуфабрикаты имеют соответствующую категорию в зависимости от объема мышечной ткани, соединительной и жировой тканей. Таким образом, больший объем мяса в продукте свидетельствует о высоте категории и качестве его пищевой и биологической ценности. Так, высшая категория А означает примерно 80% мяса в составе продукта.