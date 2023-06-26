В Роскачестве рассказали, как понять, что ваш VPN взломали

Эксперты из Роскачества рассказали, что падение производительности смартфона указывает на то, что ваш VPN взломали, получив доступ к устройству.

Как рассказали специалисты, резкое изменение в работе вашего устройства – главный признак того, что VPN был взломан. Если гаджет стал работать медленнее, сильнее нагреваться и «терять» папки и файлы, то стоит насторожиться.

Самым же опасным признаком взлома эксперты назвали шифрование документов на телефоне/компьютере. В случае обнаружения подобного «симптома», поможет только полная переустановка операционной системы устройства. Для того, чтобы уберечь важные файлы, Роскачество советует пользоваться резервным копированием и иметь облачное хранилище.

В Роскачестве советуют: если вы подозреваете, что стали жертвой взлома через VPN, отключите устройство от интернета, включите антивирус и удалите подозрительные приложения. Дополнительно стоит еще поменять логины и пароли от аккаунтов и ресурсов.