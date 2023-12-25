В России подешевела красная икра

Они сравнили декабрьские цены с ценами прошлого года и выяснили, что в 2023 году деликатес подешевел на 3%, а количество покупок выросло на 26%.

В среднем по России килограмм стоит 6105 рублей. Однако падение цены не коснулось столицы, в Москве и Подмосковье стоимость килограмма выросла на 4% и в среднем составляет 7115 рублей.

В исследовании отмечается, что в последнее время икру чаще стали покупать упаковками по полкилограмма, тогда как год назад спросом пользовались упаковки по 250-300 граммов. Рост продаж икры привел и к увеличению числа торговых точек – их стало на 23% больше, чем годом ранее.