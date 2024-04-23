В России создали защищающий женщин от нападений уникальный кулон

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ), являющейся разработчиком ноу-хау, кулон и приложение станут серьезным подспорьем женщинам в части защиты от различных злоумышленников.

Отмечается, что подвергшаяся нападения девушка при нажатии на устройство сможет подать экстренным службам и родственникам автоматический сигнал о помощи, а приложение укажет ее геоданные.

«Команда российских разработчиков создала кулон и приложение, которые защищают женщин от нападений. Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос», — сообщили в НТИ.

Одно нажатие на кулон отправит сообщение родным и близким, два - пользователям в радиусе порядка трех км. Нажав трижды можно будет вызвать на место экстренные службы. Сигнал поступит горячие линии полиции и МЧС автоматически.

«Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, идут на помощь и близкие рядом», — пояснил лидер проекта Денис Левшин.

К настоящему времени созданы прототипы устройства для системы Android, а скоро разработают приложение и для системы iOS. В планах создателей новинка добавить в кулон функцию светового сигнала для более эффективного отпугивания преступников.