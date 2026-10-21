В России ужесточат наказание за езду без прав

В России могут повысить штрафы для водителей, управляющих автомобилем без прав. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров сообщает ТАСС .

Предлагается увеличить размер штрафа в несколько раз. Сейчас за езду без прав предусмотрено наказание от 5 до 15 тысяч рублей. Если законопроект будет принят, штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей. За повторное управление автомобилем без прав или с просроченным водительским удостоверением штраф может достигать 30–50 тысяч рублей.

Одновременно в России планируют отменить штраф для водителей, забывших права дома, при условии, что документ числится в базе.

Ранее сообщалось о том, что водители начнут получать штрафы из-за новой разметки.