В Российском союзе туриндустрии перечислили наиболее популярные внутренние направления у жителей РФ летом

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, наиболее востребованными внутренними туристическими направлениями у жителей нашей страны в этот летний сезон являются Краснодарский край, Крым и Азовское побережье. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что почти все дороги ведут на российский юг. Так,в Краснодарском крае с начала года зафиксирован рост турпотока на 10%.

По мнению эксперта, также увеличилось число туристов и в Крыму — в этом направлении турпоток вырос почти на 10%, тем не менее по сравнению с Краснодарским краем стоимость отдыха там дешевле на 15%.

Он отметил, что новым веянием является Азовское побережье, бронируется и весьма хорошо, рост турпотока составляет примерно 15%.