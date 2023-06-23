В Ростове назакали владельца еноткафе за отсутствие разрешительных документов на показ животных

В Ростове на предпринимателя, владеющего енотокафе «Лесная братва» завели административное дело за использование животных для ведения бизнеса без лицензии, сообщает rostovgazeta.ru .

В Ростове Россельхознадзор выявил нарушения в документации в енотокафе «Лесная братва». Дело в том, что использовать животных для ведения бизнеса допустимо только при наличии соответствующей лицензии. Ее у предпринимателя не оказалось. В ведомство поступила информация о ненадлежащем содержании зверей, после этого инспекторы организовали проверку сведений.

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что бизнесмен нарушил сразу несколько требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с использованием животных для культурно-зрелищных целей. ИП Рыбину С. Е. были выписаны предписания, в соответствии с которыми он должен устранить нарушения. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено административное дело, которое было передано в Арбитражный суд. По решению органа власти предпринимателю был выписан штраф.

Ранее заведение Рыбина уже обвиняли в том, что там издеваются над пушистыми «сотрудниками». Также поступали жалобы о том, что кафе трафит людей в квартирах, расположенных выше, аммиаком.