В Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности из-за непогоды

В десятках городов и населенных пунктов Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, на такие радикальные меры власти пошли из-за серьезно ухудшившихся погодны условий в Ростовской области. В частности, указанный режим введен в Цимлянском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Тацинском районах.

«Режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском», — сообщил Голубев.

Как подчеркнул губернатор, данные меры направлены на привлечение дополнительных сил и средств для устранения последствий накрывших Ростовскую область неблагоприятных погодных явлений.