В Ростовской области женщина притворилась инвалидом и получила более миллиона рублей

В Ростовской области женщина, притворившаяся инвалидом, незаконно присвоила себе около 1,1 миллиона рублей пособий. Махинацию ей удалось провернуть с помощью фиктивной справке, подтверждающей ограниченные возможности здоровья, сообщает rostovgazeta.ru .

В городе Гуково суд вынес обвинительный приговор в отношении работницы местного подразделения органа исполнительной власти. Женщина незаконным способом оформила себе пенсию и получала регулярные выплаты из ПФР.

В ходе расследования преступления было установлено, что Альбина Посканная оформила поддельную справку, которая доказывала наличие инвалидности у женщины. Документ ей удалось получить в бюро медико-социальной экспертизы No30. Благодаря полученной справке нарушительница оформила пенсию и присвоила себе более одного миллиона рублей.