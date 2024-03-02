В РТУ МИРЭА рассказали, когда домашняя умная колонка может превратиться в шпиона

Владельцам умных колонок, которые уже прочно прописались в жилищах россиян, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы данный девайс не работал во вред своему хозяину, считает преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

В беседе с RT эксперт для начала рекомендовал обязательно выключать умную колонку перед уходом из дома.

«Умные колонки с голосовыми помощниками стали привычным предметом в квартирах миллионов россиян. При этом, как и любое другое высокотехнологичное устройство, колонка может стать объектом интереса преступников, обладающих достаточными навыками для вторжения в частную жизнь», — объяснил собеседник телеканала.

По словам Шутова, есть вероятность, что умная колонка может стать шпионом. Чтобы этого не произошло крайне важно соблюдать ряд важных элементарных правил. Для начала удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети. Затем обязательно установить на роутер сложный пароль.

«Регулярно проверяйте сеть на подключение неопознанных устройств. Не пренебрегайте постоянным обновлением программного обеспечения колонки. Также не забывайте отключать микрофон устройства, когда вы им не пользуетесь», — порекомендовал эксперт.

Он отметил, что умная колонка, кк и задумано разработчиками, должна записывать голос владельца только после получения спецкоманды. Однако случается так, что устройство может обмануться, ошибочно восприняв случайные реплики из телевизора, как сигнал к началу записи.