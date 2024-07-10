В селе Акатьево г.о. Коломна приступили к капремонту дома №13

В городском округе Коломна специалисты подрядной организации развернули работы в старом пятиэтажном доме села Акатьево в рамках соответствующей программы по капремонту. Запланировано масштабное обновление, в том числе крыши, фасада, коммуникаций и входных групп.

В компании «Стройразвитие-М» рассказали про планы на дом 1978 года постройки, который уже давно нуждался в преображении. Подрядчик обязуется выполнить ремонт разных строительных элементов. По плану, в порядок приведут балконные плиты, заменят входные группы, ограждения кровли, починят плоские крыши, отмостки, вентиляционные шахты и многое другое. Уточняется, что также проведут утепление с применением бескаркасной системы, которая отличается быстрым и простым монтажом.

Работы в доме №13 только начались. Бригады приступили к разбору старой отмостки и установке строительных лесов. Завершение строительно-монтажных работ намечено на ноябрь 2024 года.

Напомним, программа капремонта в Коломне рассчитана на три года. За этот период в планах обновить 36 многоквартирных домов. Это 95 элементов, включая кровли, фасады и лифты. Полный перечень работ и адресов размещен на интерактивной карте Фонда капремонта (http://www.fkr-mosreg.ru/).