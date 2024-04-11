В селе Доброе под Липецком вражеский беспилотник рухнул на строящееся здание ЦРБ

Ранее на территории Липецкой области была объявлена опасность атаки беспилотными летательными объектами. Сообщалось, что вблизи границ региона были замечены вражеские БПЛА.

Чуть позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал в своем аккаунте в соцсетях об атаке БПЛА на территории Добровского округа. По словам главы региона, дрон долетел до села Доброе и спикировал на строящееся здание Центральной районной больницы.

«Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время на на месте происшествия работают сотрудники региональных экстренных служб. Как отметил Артамонов, угроза атаки вражеских БПЛА на территории Добровского района пока сохраняется.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, в ночь на 11 апреля российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотника уже находятся оперативные и экстренные службы.