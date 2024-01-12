В сельском ДК на Кубани детям показали эротическое шоу с матерящимся Дедом Морозом

В селе Шабельское на Кубани прошло новогоднее шоу «Чудеса там, где в них верят» с имитацией полового акта и матерящимся Дедом Морозом.

Спектакль анонсировался как «только для взрослых», но многие селяне, не ожидая подвоха, пришли с детьми.

Вскоре по Сети распространилось видео со скандальной постановкой, вызвавшей широкий резонанс. Дошло до того, что проверку начало МВД.

Директор ДК Елена Алейникова вначале заявляла, что растиражированное видео — «фейк и монтаж», но вскоре она сама и весь коллектив дома культуры написали заявления об увольнении. Подал в отставку и глава сельского поселения Михаил Игнатенко.