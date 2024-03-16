В Северной Осетии женщина вылила йод на списки избирателей и радостно сняла свой поступок на камеру

Силовиками задержана 27-летня уроженка Ярославской области в момент, когда она вылила бутылочку с йодом на списки избирателей. Как информирует пресс-служба управления МВД по республике, инцидент произошел на участке для голосования на выборах президента РФ в Моздокском районе Северной Осетии.

Отмечается, что все произошло минувшим днем пятницы, 15 марта, в районе 19 часов вечера.

«Пятнадцатого марта 2024 года в 18:40 27-летняя горожанка пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени. Однако, пытаясь вырваться, девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей», – говорится в сообщении.

При этом женщина даже пыталась снять все содеянное на видео мобильного телефона, но так и не успела. Правоохранителями нарушительница спокойствия граждан была доставлена в территориальный отдел полиции Моздока для разбирательства по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан или работе избиркомов». Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).