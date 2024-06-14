В Шатуре кардиологу с 40-летним опытом вручили сертификат на землю

Врач-кардиолог Александр Савостин получил из рук замглавы округа Шатура Василия Косолапова сертификат, который позволит получить земельный участок в безвозмездное пользование. Заветный документ стал своеобразным подарком ко Дню медика.

Александр Иванович Савостин — врач с солидным стажем работы: он посвятил профессии более 40 лет. За это время он помог множеству пациентов, доказал свой профессионализм и преданность делу. За это его поблагодарил замглавы Шатуры Василий Косолапов, торжественно вручив сертификат на землю.

Возможность получения участка появилась у кардиолога благодаря участию в областной программе «Земля врачам». Специалист отметил, что намерен строить на переданной земле дом.

«Получение сертификата по программе губернатора очень мотивирует на дальнейшую активную и качественную работу в родном округе. Благодарю за поддержку шатурскую администрацию. Мне очень приятно получить такой подарок накануне моего профессионального праздника», — поделился Александр Савостин.

В 2024 году землю выделили уже трем медицинских работникам, участникам программы «Земля врачам». Важную меру поддержки специалистов запустили в округах по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева еще в 2021 году. Участником программы могут быть врачи разных специальностей, которые работают в учреждениях не менее трех лет. Им достаточно только подать заявку. Есть два способа:

— обратиться в местную администрацию и выбрать предпочтительный участок из существующего списка.

— самостоятельно найти землю на публичной кадастровой карте и оформить заявку на региональном портале госуслуг.

В обоих случаях запросят документы о координатах участка, о должности и месте работы. Рассмотрение заявки и оформление земли, как правило, не занимает более рабочих 15 дней.