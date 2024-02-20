В Шатуре прошел концерт в честь Дня защитника Отечества

В Шатуре состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Артюхин в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что зрители могли увидеть выступления артистов в корпусе лицея «Перспектива».

Глава городского округа добавил, что организатором мероприятия является «Движение Первых», а в качестве почетных гостей на празднике стали ветераны чеченской и афганской войн и участники спецоперации на Украине.

Напомним, что также активистами «Движения Первых» проводится акция по отправке писем бойцам спецоперации. Так, в честь 23 Февраля на стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо бойцу.