В Шатуре стартовал областной фестиваль «Театральная планета»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
В Шатуре открылся областной фестиваль «Театральная планета», участниками которого стали коллективы из Подмосковья и Саратовской области.
У зрителей есть четыре дня, чтобы получить удовольствие от необыкновенно увлекательных представлений участников. Столько же времени выделено и членам жюри, которым предстоит назвать лучших и наградить их дипломами, а также памятными подарками.
На сцене ДК имени А.А. Косякова презентуют более 10 постановок, многие из которых поставлены по сюжетам известных произведений. Так, перед зрителями предстанут талантливые участники, перевоплотившиеся в героев из рассказов и поэм Александра Пушкина и Александра Островского. Артисты из театральной студии «Фантазия» из города Рашиль открыли фестиваль. Коллектив презентовал спектакль «Алые паруса», в основе которого лежит одноименная повесть Александра Грина.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
«Театральная планета — это в первую очередь творческая семья. Это люди, которые еще верят в детство, верят в мечту, любят свою работу, любят детей», — рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкова.
Евгения Бочкова уверена, что подобные мероприятия помогают перенять опыт и раскрыть потенциал талантливой молодежи.
Фестиваль «Театральная планета» завершится 7 апреля. В рамках его проведения также пройдут различные мастер-классы и режиссерские лаборатории.