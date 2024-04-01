В Шатурском лицее прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы»

Образовательное мероприятие «100 баллов для Победы» провели на базе Шатурского лицея. Благодаря этой всероссийской акции ученикам легче смотреть на ЕГЭ и преодолевать разные психологические барьеры.

У школьников есть возможность получить высокий балл на ЕГЭ, но важно, чтобы это понял каждый ученик. Череда серьезных экзаменов, от которых зависит будущее поступление в высшие учреждения, часто создает стресс. Снять его помогают всероссийской акцией «100 баллов для Победы»: будущим студентам объяснили, что Единый государственный экзамен — это не страшно. Акция помогает мотивации и настрою учеников.

Так, на мероприятии в Шатуре выступили почетные лица округа, спортсмены, выпускники-стобалльники, директора школ и преподаватели. Все они рассказали ученикам о своем опыте и дали понять, что труд и усердие помогают достичь успеха на любых экзаменах. Также в акции приняли участие психологи, которые дали несколько советов по борьбе с волнением и тревожностью.

Директора школ округа также передали школьникам-претендентам на медали талисманы на удачу.

Многие ученики после акции отметили, что воспринимают ЕГЭ как один из важных жизненных этапов, в который им приятно получать поддержку.