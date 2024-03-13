В школах подмосковной Каширы продолжается «Неделя добрых дел»

Ученики школ городского округа Кашира, студенты и преподаватели продолжают помогать бойцам СВО в рамках проекта «Неделя добрых дел». Дети не только поддерживают наших военных, но и учатся благодаря полезной акции чему-то новому.

Как сообщает администрация Г.о. Кашира, в акции участвовали дети из школы №4 (отделение Ожерелье). Они провели трудоемкую работу во время мастер-класса по плетению маскировочных сетей. Своим опытом с ними делились студенты колледжа «Московия».

Восьмиклассники и их наставники освоили сразу несколько видов простых плетений. Все участники освоили их легко, но признали, что это непростая работа, требующая усидчивости. Например, для создания трехметровой маскировочной сети потребуется потратить не один день.

Однако маскировочные сети — это важный расходный материал на СВО. Именно они помогают скрыть технику, а заодно и сохранить чью-то жизнь.

Напомним, что «Неделя добрых дел» стартовала по всему Подмосковью. Акция продлится до 15 марта.