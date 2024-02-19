В Швеции признались в утрате контроля над своими тюрьмами

Швеция потеряла контроль над своими тюрьмами, где заключенные захватывают власть, рассказывается в материале издания Remix.

Шведское правительство провозгласило борьбу с бандитизмом одним из главных своих приоритетов. В связи с этим полицейские получили более широкие полномочия, а за преступления с применением огнестрельного оружия ужесточили наказания.

В результате этих мер шведские тюрьмы оказались переполнены, к чему оказалась не готова пенитенциарная система.

«Мы теряем контроль. Заключенные в той или иной степени захватили тюрьмы», — заявил Кристер Халлквист, председатель Департамента исправительных учреждений профсоюза Секо.

Он отметил, что сотрудники тюрем вынуждены дистанцироваться от заключенных, поскольку не обладают ресурсами, которые могли бы «предотвратить инциденты».

Напряженную ситуацию в шведских тюрьмах признал и министр юстиции Гуннар Стреммер.