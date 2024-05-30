В Союзе похоронщиков пояснили причину удорожания ритуальных услуг

За последний год в нашей стране значительно подорожали услуги, связанные с похоронами. Так, за два года средняя стоимость гроба выросла почти на 70% и теперь составляет 7,4 тыс. рублей, а стоимость рытья могил также увеличилась почти на треть - до 10,2 тыс. рублей, стоимость кремации выросла более чем на 50% и составила 32 тыс. рублей. Президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш назвал причины взлета цен на «последние для человека услуги». Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, удорожание произошло лишь потому, что подорожали все сопутствующие материалы и услуги, включая коммунальные. При этом никакого «сговора похоронщиков» не было и быть не может.

Эксперт добавил, что тем не менее есть шкала цен, доступных для людей, есть социальные гарантии, указанные в государственном перечне, когда людей хоронят практически бесплатно.

По его мнению, выросла стоимость дорогих гробов, которые стоили в среднем от 200 тыс. рублей, требуют обработки, а обычные гробы так и остались в прежнем ценовом сегменте. Таким образом, гробы есть для всех категорий населения, есть спрос на дорогие гробы, но при этом есть и на дешевые, являющиеся качественными.