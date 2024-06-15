В Союзе потребителей РФ пояснили, как не переплатить за проживание на отечественных курортах

Путешественники, которые проводят отпуск на курортах в южных регионах нашей страны, стали жаловаться на высокую стоимость проживания в отелях и гостевых домах при достаточно скромных условиях размещения. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Шелища, сложившаяся стоимость отелей и гостиниц Черноморского побережья соответствует равновесию между спросом и предложением. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что по законодательству качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям договора между клиентом и предпринимателем и не должно нарушать требований по безопасности. В связи с чем номер в отеле или гостинице должен соответствовать изначально оговоренным требованиям. Поэтому следует изначально на сайте отеля ознакомиться с конкретным номером, где планируется проживать, с его размером, с тем, какие удобства в нем есть.

По мнению эксперта, также путешественникам важно внимательно просматривать условия договора перед его заключением.