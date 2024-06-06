В Союзе потребителей России перечислили пункты экономии производителей продуктов

Так называемая шринкфляция уже много лет присутствует на отечественном рынке продовольственных товаров, планомерно сокращая объем и массу продуктов на полках магазинов с целью, чтобы производители в условиях инфляции и растущей себестоимости товаров могли продавать свою продукцию по прежним ценам. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Шелища, шринкфляция – это не самое страшное, с чем может столкнуться покупатель, потому что замена состава продуктов на более дешевые или вредные куда серьезнее. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что если сокращение объема упаковки потребитель еще в состоянии заметить, то вот замену части составляющих продукта он может и не почувствовать. В связи с этим за такой подменой должны следить органы власти не только с целью заботы о здоровье граждан, но и для исключения актов недобросовестной конкуренции.

По мнению эксперта, проверка состава продуктов является полномочием Роспотребнадзора, который не имеет права выполнять данную задачу в связи с мораторием на проверки бизнеса. Все это приводит к тому, что производители могут не бояться наказаний за удешевление производства за счет подмены ингредиентов, и ряд производителей этим пользуются.