В Союзе потребителей России перечислили пункты экономии производителей продуктов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Так называемая шринкфляция уже много лет присутствует на отечественном рынке продовольственных товаров, планомерно сокращая объем и массу продуктов на полках магазинов с целью, чтобы производители в условиях инфляции и растущей себестоимости товаров могли продавать свою продукцию по прежним ценам. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Шелища, шринкфляция – это не самое страшное, с чем может столкнуться покупатель, потому что замена состава продуктов на более дешевые или вредные куда серьезнее. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что если сокращение объема упаковки потребитель еще в состоянии заметить, то вот замену части составляющих продукта он может и не почувствовать. В связи с этим за такой подменой должны следить органы власти не только с целью заботы о здоровье граждан, но и для исключения актов недобросовестной конкуренции.
По мнению эксперта, проверка состава продуктов является полномочием Роспотребнадзора, который не имеет права выполнять данную задачу в связи с мораторием на проверки бизнеса. Все это приводит к тому, что производители могут не бояться наказаний за удешевление производства за счет подмены ингредиентов, и ряд производителей этим пользуются.