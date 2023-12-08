В США 3,3 миллиона человек страдают синдромом хронической усталости

В США чиновники здравоохранения опубликовали первую национальную репрезентативную оценку того, сколько взрослых в стране страдают синдромом хронической усталости, сообщает The Associated Press

Указанное там число в 3,3 миллиона человек оказалось существенно больше, чем предполагалось, и, вероятно, имеет тенденцию к увеличению.

Хроническая усталость характеризуется сильным истощением. Пациенты также отмечают боль, туман в мозгу и другие симптомы, которые могут усиливаться после физических упражнений, работы или другой деятельности. Лекарства от этого заболевания не существует, а врачи не могут определить его причины.

Впервые о синдроме хронической усталости врачи заговорили около 40 лет назад, назвав тогда заболевание «гриппом яппи».

Синдром чаще всего встречается у белых женщин, хотя исследование показало не такой большой разрыв между мужчинами и женщинами, белыми и темнокожими, как предполагалось.